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Сегодня, 11:55

Клопп: «Макаллистер невероятен, абсолютно невероятен»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре полузащитника Алексиса Макаллистера в матче 29-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:1).

«Да, Макка был невероятен, абсолютно невероятен, но когда у тебя такой талант, когда у тебя такой характер, ты должен делать это», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».

Клопп добавил, что является самым большим фанатом футболистов своей команды.

25-летний футболист выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. В этом сезоне хавбек провел 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал семь результативных передач.

ФК Ливерпуль
Алексис Макаллистер
Юрген Клопп
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