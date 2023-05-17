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17 мая, 16:05

Клопп попросил руководство «Ливерпуля» приобрести Бареллу

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть в команде хавбека «Интера» Николо Бареллу, сообщает Caught Offside.

По данным источника, немец попросил руководство клуба этим летом приобрести игрока, однако миланский клуб не планирует расставаться с футболистом в ближайшее трансферное окно.

«Ливерпуль» готов предложить около 80 миллионов евро. Эта сумма может заставить передумать «Интер» не отпускать полузащитника.

26-летний итальянец отметился 5 голами и 6 ассистами в нынешнем розыгрыше серии А.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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