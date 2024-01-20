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Сегодня, 14:55

Клопп предложил больному раком Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на один день

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Свен-Еран Эрикссон.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предложил шведскому специалисту Свену-Ерану Эрикссону на один день возглавить его команду.

Ранее 75-летний Эрикссон рассказал, что всегда мечтал потренировать мерсисайдцев.

«Я впервые услышал о его восхищении или любви к «Ливерпулю» и о том, что он всю свою жизнь является болельщиком команды. Ему будут рады на базе «Ливерпуля», и он может на день занять мое место и выполнять мою работу, если захочет — это не проблема. Уверен, он сможет приехать и провести здесь несколько замечательных часов», — приводит слова Клоппа The Guardian.

11 января Эрикссон рассказал, что у него обнаружили онкологическое заболевание.

В феврале 2023 года швед приостановил карьеру в футболе. Его последним местом работы был клуб «Карлстадте», выступающий в третьем дивизионе чемпионата Швеции. Специалист являлся спортивным директором команды.

В период с 2001 по 2006 год Эрикссон был главным тренером сборной Англии, также он работал с английскими «Манчестер Сити», «Ноттс Каунти» и «Лестером», итальянскими «Ромой», «Фиорентиной», «Сампдорией» и «Лацио» и португальской «Бенфикой».

После 20 туров «Ливерпуль» с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

Футбол
ФК Ливерпуль
Свен-Еран Эрикссон
Юрген Клопп
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