Клопп признался, что не злится на руководство «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о трансферной стратегии руководства клуба.

«Я не сержусь на руководство клуба. Я согласен почти со всем, что мы делаем. Я работаю здесь не для того, чтобы сердиться. Если я покажу свое недовольство, то у нас внезапно не прибавится денег, чтобы делать все подряд. Хотелось бы привести в команду новых футболистов, которые будут сражаться за эмблему «Ливерпуля» и продолжат развиваться с нами», — цитирует Юргена Guardian.

После 29 матчей «Ливерпуль» набрал 44 балла и располагается на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.