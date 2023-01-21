Клопп о ничьей с «Челси»: «Я согласен с результатом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Челси» (0:0).

«Мы хорошо начали оба тайма, у нас были хорошие подходы, но мы не смогли их реализовать. Мы должны быть готовы к маленьким шагам, и это маленький шаг мы сделали. Во втором тайме мы защищались со страстью и четкой организацией, но в эти моменты мы были слишком глубоко в обороне. В конце концов, я согласен с результатом. Мы можем опираться на это. Обе команды были очень агрессивны», — приводит слова Клоппа BT Sport.

Команда Юргена Клоппа с 29 очками занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. Коллектив Грэма Поттера располагается на 10-й строчке с 29 баллами.

29 января «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в 1/16 финала Кубка Англии. 3 февраля «Челси» проведет матч с «Фулхэмом» в АПЛ.