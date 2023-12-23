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Сегодня, 23:13

Клопп — о ничьей с «Арсеналом»: «Боже мой, насколько они сильны?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру команды в матче против «Арсенала» (1:1) в 18-м туре АПЛ.

«Боже мой, насколько они сильны? Хорошая новость в том, что мы тоже хороши. Учитывая, как мы начали второй тайм, мы должны были забивать. Мы отдаем пас, вместо того, чтобы пробить. Мы делали так четыре или пять раз, это урок. Но в целом игра была отличной», — приводит слова Клоппа BBC.

«Арсенал» (40 очков) сохранил лидерство в АПЛ. «Ливерпуль» (39) обошел «Астон Виллу» и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре мерсисайдцы на выезде сыграют с «Бернли», встреча пройдет 26 декабря. «Арсенал» 28 декабря дома примет «Вест Хэм».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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