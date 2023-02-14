Клопп о победе над «Эвертоном»: «Теперь наступило значительное облегчение»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:0).

«Это было похоже на нас. Теперь наступило значительное облегчение. После этого вечера все снова начинают немного больше верить. Мы должны были играть в свою игру, и так было на протяжении 95 минут, поэтому мы заслужили очки. Чтобы выйти из нашего положения, нам нужны матчи. Мы доминировали на поле. Не знаю цифр, но, должно быть, это было 70 процентов владения мячом», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

«Ливерпуль» прервал безвыигрышную серию из четырех матчей в АПЛ и с 32 очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице. «Эвертон» с 18 очками — на 18-м месте.