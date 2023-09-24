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Сегодня, 21:21

Клопп: «Во втором тайме мы доставили проблемы «Вест Хэму» и забили отличные голы»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, доволен ли он игрой команды в матче 6-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:1).

«Да, как и ожидалось, эта игра оказалась трудной. В первом тайме у нас были очень хорошие моменты, но нам не хватило контроля над ними. Но я думаю, что мы хорошо играли на разных отрезках матча. Когда они забили, я не был очень удивлен. Нам надо было лучше защищаться, это понятно. Но самое главное — необходимо полностью оставаться в игре, что мы и сделали во втором тайме. Мы гораздо лучше контролировали ситуацию, бросили им достойный вызов, доставили проблемы и забили отличные голы», — приводит пресс-служба клуба слова Клоппа.

«Ливерпуль» поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 16 очков. Команда Клоппа одержала пятую победу подряд в АПЛ. 30 сентября красные встретятся с «Тоттенхэмом».

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-press-conference-west-ham-win-incredible-nunez-goal-and-more
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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