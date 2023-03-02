0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 02:30

Клопп: «В матче с «Реалом» у «Ливерпуля» был нокдаун, сегодня сыграли намного стабильнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Знали, что это будет сложная игра. Были моменты, когда мы торопились. Во втором тайме нам просто нужно было надежно защищаться и продолжать создавать моменты. В целом сегодня вечером «Ливерпуль» хорошо сыграл в обороне. Али не пришлось делать эффектных сейвов, что было хорошо. У нас был нокдаун в матче против «Реала» — мы очень хорошо провели первый тайм, а затем очень плохо начали второй. Сегодня мы выглядели намного стабильнее, мы должны продолжать в том же духе», — цитирует BBC Клоппа.

«Ливерпуль» набрал 39 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» идет на 15-й строчке — 24 очка.
1&nbsp;марта. &laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вулверхэмптон&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. «Ливерпуль» выиграл у «Вулверхэмптона»

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом» в 1/4 финала Кубка Англии