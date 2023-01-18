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Сегодня, 02:53

Клопп: «Кажется, что «Ливерпуль» уже много лет не чувствовал вкус победы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче третьего раунда Кубка Англии.

«Кажется, что мы много лет уже не чувствовали вкус победы и хорошей игры. В итоге нам пришлось бороться, но мы долгое время контролировали игру. Это здорово, и реакция, которую хотели увидеть. Эллиотт был хорош, особенно после удара по лодыжке. Его гол был особенным.

Мы провели хороший первый тайм, у нас были хорошие моменты во втором, и, в конце концов, это была просто отличная кубковая игра. Моя работа — помогать парням и найти расстановку, в которой они чувствуют себя хорошо с самого начала», — цитирует BBC Клоппа.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет против «Брайтона». Матч состоится 28 января.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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