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Сегодня, 09:50

Клопп прокомментировал положительные результаты «Ливерпуля» в последних матчах

Виктория Кравченко
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что положительные результаты команды на финише сезона помогут игроком в следующем розыгрыше.

Мерсисайдцы выиграли пять последних матчей подряд и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ. До конца турнира «Ливерпулю» осталось провести четыре игры.

«Все, что мы делаем хорошо сейчас, поможет нам в следующем сезоне. Никто не знает, где мы окажемся, но уже эти пять матчей дают много пищи для размышлений», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Сегодня, 6 мая, команда сыграет с «Брентфордом». Начало — в 19.30 мск.

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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