Клопп о поражении от «Лидса»: «Хорошо начали матч, а затем пропустили курьезный гол»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 14-го тура АПЛ против «Лидса» (1:2).
«Безусловно, это неудача. Мне показалось, что мы очень хорошо начали матч, а затем пропустили курьезный гол. Сравняли счет, но по какой-то причине это не вернуло нам уверенности. Пытались контролировать игру и отдавали слишком много мячей. Ребята старались, мы хорошо владели мячом и имели большие моменты, но, в конце концов, если счет 1:1 и ты так защищаешься, все остается открытым. Со вторым голом «Лидса» нам не повезло, но такое случается. У нас уже была подобная ситуация, которую мы не использовали.
Нужно показать класс на поле. У нас были проблемы с первого дня, связанные с травмами. Футболисты вынуждены играть с первого тура, но такова наша ситуация. Мы должны помочь себе сами, что мы и будем делать», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» с 16 очками занимает 9-е место в АПЛ. «Лидс» с 12 очками — на 15-й строчке.
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