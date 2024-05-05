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Сегодня, 16:13

«Я больше не могу продолжать». Клопп — о решении покинуть «Ливерпуль» в конце сезона

Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свое решение уйти из команды по окончании текущего сезона.

«Я просто постарел. Но до самого последнего дня я продолжу быть вовлеченным в работу на все 100%. Уверен, что, если бы я не принял это решение, уже в следующем сезоне все могло бы усложниться. То, как мне пришлось бы вести предсезонную подготовку, подтолкнуло меня к такому важному решению. Но я больше не могу продолжать на том уровне, который необходим для «Ливерпуля», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Юрген Клопп. Величие Клоппа в «Ливерпуле» не только в титулах. Он дал шанс рекордному числу воспитанников клуба

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под руководством 56-летнего специалиста команда стала чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. Кроме того «красные» дважды завоевали Кубок английской лиги и становились победителями Кубка страны.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает третье местов в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков в 35 матчах.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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