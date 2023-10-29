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Сегодня, 17:39

Клопп прокомментировал ситуацию с похищением родителей Луиса Диаса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуацию с похищением родителей полузащитника мерсисайдцев Луиса Диаса.

26-летний вингер не попал в заявку команды на матч против «Ноттингем Форест» в 10-м туре АПЛ.

«Очевидно, что нам пришлось внести поздние изменения в составе из-за личной ситуации Луиса Диаса. Это была тяжелая ночь для всех нас. В моих командах раньше такого не происходило. Это новый опыт, которому никто не рад», — приводит слова Клоппа BBC.

Ранее стало известно, что родителей Диаса похитили в Колумбии. Мать игрока практически сразу удалось спасти, поиска отца продолжаются.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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