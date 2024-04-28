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Сегодня, 06:42

Клопп прокомментировал ссору с Салахом во время матча против «Вест Хэма»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об эпизоде с перепалкой с форвардом мерсисайдцев Мохамедом Салахом во время матча против «Вест Хэма» (2:2) в 35-м туре АПЛ.

31-летний египтянин вышел на замену на 79-й минуте. Перед появлением на поле он вступил в перепалку с Клоппом. Футболиста пришлось успокаивать Дарвину Нуньесу и Джо Гомесу, которые также выходили на замену.

«Мы уже поговорили в раздевалке. Для меня с этой темой покончено», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» (75 очков) остается на третьем месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 2 очка, но у «канониров» есть игра в запасе.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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