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Сегодня, 02:58

Клопп раскритиковал арбитра после поражения «Ливерпуля» от «Брентфорда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал работу рефери Стюарта Аттвелла после поражения от «Брентфорда» (1:3) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Если вы когда-либо играли в футбол и делали ускорения, то знаете, что в случае даже легко толчка падаете, потому что не можете сохранить равновесие. Так было и в моменте с Конате.

Разговоры с арбитрами? На самом деле это точно так же, как если бы я говорил со своей микроволновкой — вы не получаете никакого ответа. Всегда одно и то же. ВАР же прячется за фразой «неясно и очевидно». Судья должен это объяснить. Я не жду ничего в нашу пользу, но ожидаю, что задержка есть задержка, толчок есть толчок, а фол есть фол», — приводит The Athletic слова Клоппа.

Решающий гол на 84-й минуте забил Брайан Мбеумо. Нападающий подобрал длинную передачу, толкнул Конате и пробил мимо Алиссона.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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