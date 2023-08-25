Клопп раскритиковал позднее закрытие трансферного окна в Саудовской Аравии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал трансферное окно чемпионата Саудовской Аравии, которое закрывается через 20 дней после европейского.

«Это нехорошо. Руководство должно ясно дать понять, что если вы хотите быть частью системы, вам нужно вести бизнес одновременно со всеми остальными», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Трансферное окно АПЛ закрывается 1 сентября в 1.00 мск. В Саудовской Аравии — 20 сентября.