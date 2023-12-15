Клопп рассказал, чего ждет от матча «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чего ждет от матча АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Он признался, что не следит внимательно за игрой манкунианцев. Встреча пройдет 17 декабря.

"Я не слежу за «Манчестер Юнайтед» достаточно внимательно, чтобы понять, в чем там проблема. Но я видел, что тен Хаг был признан тренером прошлого месяца в АПЛ, и что они в прошлом месяцы были в хорошей форме. Так что я не понимаю, как там может идти не так», — сказал Клопп на пресс-конференции.

«МЮ» после 16 туров АПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Ливерпуль» (37) возглавляет таблицу чемпионата Англии.