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Сегодня, 12:45

Клопп рассказал, что Нуньес получил микротравму в матче с «Вест Хэмом»

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что нападающий Дарвин Нуньес получил небольшое повреждение в матче 12-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:0).

«У Дарвина возникли проблемы мышечного характера в перерыве, но в целом все было в порядке. Через пять минут после начала второго тайма меня начало немного беспокоить его состояние при длительных забегах. Я решил, что не стоит рисковать, и заменил его. Как себя чувствует Дарвин сейчас? Думаю, что мы убрали Нуньеса с поля вовремя», — приводит Goal слова Клоппа.

Нуньес стал автором победного гола в матче с «Вест Хэмом». Этот мяч стал для уругвайца первым забитым на домашнем стадионе «Ливерпуля» «Энфилде».

Футболист был заменен на 57-й минуте встречи.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Юрген Клопп
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