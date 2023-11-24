Клопп об игре Салаха: «Он особенный, но мы всегда ждем от него больше»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах может играть еще лучше.

«Мы ждем от него этого. Он приходит на тренировку первым и уходит последним, как раз чтобы быть лучшим. Не так ли? За эти годы [в клубе] он приобрел больше уверенности, Мо знает об игре гораздо больше, чем, когда он только перешел. Он особенный. Пусть так и будет», — цитирует Клоппа Goal.com.

31-летний египтянин в этом сезоне забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Ливерпуль». Он выступает за английский клуб с 2017 года.