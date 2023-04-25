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Клопп рассказал, как Жота чувствует себя после восстановления от травмы икроножной мышцы

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о форме нападающего команды Диогу Жоты после восстановления от травмы икроножной мышцы.

«Диогу вернулся к своей скорости. Он — неординарный игрок. С тех пор, как Жота присоединился к нам, он делал неординарные вещи. Диогу суперумный футболист и может играть на разных позициях. Он не самый высокий, но очень опасен в воздухе, хорошо владеет обеими ногами и обладает скоростью. У него была очень серьезная травма в этом сезоне и серьезная травма до этого. Это удержало Диогу от того, чтобы сделать больше. Но спасибо ему, что он помог нам и забил свои 4 гола», — заявил Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Диогу Жота в этом сезоне принял участие в 21 игре «Ливерпуля» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 8 голевых передач. Контракт 26-летнего португальца с мерсисайдцами дейсвтует до 2027 года.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет в гостях против «Вест Хэма». Матч 33 тура АПЛ пройдет 26 апреля в 21:45. «Ливерпуль» с 50 очками в 31 игре занимает седьмое место в турнирной таблице. «Вест Хэм» с 34 очками располагается на 13-й строчке.

Диогу Жота
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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