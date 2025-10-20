Видео
20 октября, 13:54

Клопп рассказал о переговорах с «Манчестер Юнайтед» в 2013 году

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих переговорах с «Манчестер Юнайтед» в 2013 году и причине выбора мерсисайдской команды.

«На встрече я только и слышал: «Мы купим любого игрока, которого ты захочешь», и мне это не нравилось. Это был проект не для меня. Мне не хотелось возвращать Погба, Роналду или других топ-звезд, потому что это работает не так. Все это было не про футбол. А потом появился чисто футбольный проект — «Ливерпуль», — сказал Клопп в интервью YouTube-каналу The Diary Of A CEO.

Немецкий тренер в 2013 году возглавлял дортмундскую «Боруссию». В «Ливерпуле» он работал с 2015 по 2024 год. Под руководством Клоппа «Ливерпуль» стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. Мерсисайдцы также выиграли Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии и дважды Кубок английской лиги.

