Клопп считает, что Салаха уже можно считать легендой «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что нападающего Мохамеда Салаха уже можно считать легендой мерсисайдцев.

«Салах — легенда «Ливерпуля». Величие таких игроков начинаешь осознавать в тот момент, когда их уже нет в команде. Мы уже видели его величие. Салах сделал огромный вклад в историю «Ливерпуля», — заявил Клопп на пресс-конференции.

Салах является пятым лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля». В нынешнем сезоне футболист отметился 8 голами и 5 ассистами в чемпионате Англии.