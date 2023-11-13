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Сегодня, 11:59

Клопп считает, что выступления «Ливерпуля» далеки от идеала

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о текущем турнирном положении своей команды. Он подчеркнул, что игры клуба пока далеки от идеала.

«Это хорошо, но на дворе только ноябрь. Пока наша игра далека от идеала. Мы добываем результаты в борьбе, иной раз показывая не очень хороший футбол», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После 12 туров подопечные Клоппа занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 1 очко.

Следующий матч мерсисайдцы проведут 25 ноября против «Манчестер Сити».

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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