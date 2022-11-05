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Сегодня, 13:33

Клопп считает «Тоттенхэм» сильным соперником для «Ливерпуля»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о «Тоттенхэме», с которым его команда сыграет в рамках 15-го тура АПЛ.

«Это важная игра для нас. Мы знаем, что «Тоттенхэм» хорошо организован, хорошо обороняется и контратакует. Мы видели их атакующую силу в последних двух играх. Сейчас они переживают удачное время», — приводит Evening Standard слова Клоппа.

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в воскресенье, 6 ноября. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент команда Клоппа занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 16 очков. «Тоттенхэм» с 26 очками идет на 3-й строчке.

Источник: https://www.standard.co.uk/sport/football/tottenham-vs-liverpool-fc-klopp-latest-news-premier-league-2022-b1037617.html

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1.83
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