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Сегодня, 14:01

Клопп сравнил ситуацию в «Ливерпуле» со сломанной ногой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации в своей команде.

«Наша ситуация в «Ливерпуле» похожа на сломанную ногу. Порой тебе нужно несколько недель или месяцев, чтобы быть готовым. Я не так часто оказывался в подобной ситуации, но я смотрю футбол дольше, чем тренирую, и я точно знаю, как это работает, когда что-то идет не так. Есть список вещей, через которые вы проходите, и одна из них заключается в том, что игроки больше не слушают тренера. В Германии мы говорим, что менеджер больше не доводит свои мысли до команды. Я понимаю, что иногда это выглядит так, но это не так. Вы можете вычеркнуть это из списка. В любом случае, очень важно, чтобы мы изменили это немедленно», — приводит слова Клоппа ESPN.

После 20 туров «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Арсенал» (47 очков).

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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