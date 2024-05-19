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Сегодня, 13:31

Клопп — о работе в «Ливерпуле»: «Я бы назвал это любовным романом»

Виктория Кравченко
Юрген Клопп.
Фото AFP
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп завел аккаунт в соцсети и попрощался с болельщиками клуба. Он сравнил время, проведенное в команде, с любовным романом.

«Я бы назвал это любовным романом. С первого дня это было совершенно невероятное время. Мне очень понравилось, и я хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы нам оказывали на протяжении многих лет, за силу, которую вы нам давали», — сказал Клопп.

Тренер также добавил, что ему очень сложно покидать клуб. Клопп заявил, что завел страницу в соцсети ради того, чтобы поддерживать связь с болельщиками.

«Покидать это невероятное место тяжело, но я хочу оставаться с вами на связи. Мне говорили, что социальные сети помогают в этом. Увидимся!» — сказал Клопп на видео.

Ранее Клопп прокомментировал результаты мерсисайдцев за время своей работы в английском клубе.

Сегодня, 19 мая, Клопп проведет свой последний матч во главе «Ливерпуля». Соперником команды будет «Вулверхэмптон».

На данный момент красные занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 79 очков в 37 матчах.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под руководством 56-летнего специалиста команда стала чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. Кроме того «красные» дважды завоевали Кубок английской лиги и становились победителями Кубка страны.

ФК Ювентус
Юрген Клопп
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