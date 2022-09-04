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4 сентября, 10:50

Клопп восхитился игрой голкипера «Эвертона» Пикфорда в дерби против «Ливерпуля»

Мария Гусева

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп восхитился игрой голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда в матче 6-го тура английской премьер-лиги (0:0).

«Это отличное дерби, очень напряженное, со множеством действительно зрелищных моментов. Мы трижды попадали в штангу, и Пикфорд сделал очень много сейвов. Это поражает. Не помню, в скольких дерби я участвовал, но их было довольно много, и это всегда тяжело», — цитирует BT Sport Клоппа.

«Ливерпуль» после шести матчей занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 9 очков, а «Эвертон» занимает 16-е место с 4 очками.

Пикфорд выступает за «Эвертон» с лета 2017 года. В минувшем сезоне 28-летний вратарь сборной Англии провел 35 матчей в АПЛ, пропустив 58 мячей и 7 раз сыграв на ноль. Текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Джордан Пикфорд
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
Юрген Клопп
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