Тренер «Ливерпуля» Клопп: «Я в восторге от невероятной статистики Салаха»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп восхитился игрой нападающего Мохамеда Салаха в матче 9-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0). В этой встрече футболист реализовал пенальти на 75-й минуте и отметился голом на 90+7-й минуте.

«Что мне больше всего нравится в Мо... Это, его невероятная статистика. У него совершенно выдающиеся показатели, просто сумасшедшие. Он никогда не остановится — таков его характер. Это замечательно для нас», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» набрал 20 очков и вышел на первое место в АПЛ. В следующем туре команда Клоппа на своем поле сыграет с «Ноттингем Форест». Матч пройдет 29 октября.

31-летний египтянин в этом сезоне провел 9 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.