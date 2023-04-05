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Сегодня, 13:37

Клопп — о матче с «Челси»: «Это был не лучший футбол, но мне понравилась страсть игроков»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре своей команды в перенесенном матче 8-го тура АПЛ против «Челси» (0:0).

«С точки зрения страсти игра мне очень понравилась. Да, это был не лучший футбол, но эти ребята действительно хорошие футболисты, и сегодня они проявили себя с лучшей стороны. Я действительно переживал о шести заменах, особенно сегодня, но они выступили хорошо, и это то, что я принимаю. Они отчаянно хотели победить, мы тоже, но мы должны были заработать очко», — приводит слова Клоппа 90min.

«Ливерпуль» располагается на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрал 43 очков за 28 матчей. «Челси» находится на 11-й строчке с 39 очками за 29 матчей.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Юрген Клопп
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