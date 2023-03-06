Клопп — о рекорде Салаха по голам за «Ливерпуль» в АПЛ: «Это безумие, невероятное число»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал достижение нападающего своей команды Мохамеда Салаха по голам за мерсисайдский клуб в АПЛ.

В матче 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (7:0) египтянин оформил дубль и превзошел достижение Робби Фаулера (128) по числу голов за «Ливерпуль» в чемпионате Англии. Теперь на счету Салаха 129 мячей.

«129 голов — это безумие. Какое невероятное число! Он особенный игрок. Мы ценим его сейчас, но в дальнейшем люди будут оглядываться назад и говорить: «Вау, мы стали свидетелями чего-то действительно особенного», — приводит слова Клоппа BBC.

В текущем сезоне 30-летний египтянин сыграл за «Ливерпуль» 37 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

Его команда располагается на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка за 25 встречи.