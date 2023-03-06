Клопп высказался о решении Фирмино покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение нападающего Роберто Фирмино покинуть клуб по окончании сезона.

В матче против «МЮ» (7:0) бразильский форвард отличился забитым голом.

«Это было непростое решение для Бобби, он прекрасный парень. То, как его приветствовали на поле, было просто фантастикой. Думаю, его гол был тем голом, который весь стадион ждал больше всего», — приводит слова Клоппа итальянский журналист Фабрицио Романо.

Фирмино перешел в «Ливерпуль» в 2015 году. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии (2020), победителем Лиги чемпионов (2019)

В текущем сезоне 31-летний бразилец сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.