Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:08

Клопп взял на себя ответственность за «суперстранный» сезон «Ливерпуля»

Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал неудачные результаты команды в текущем сезоне.

«Мне жаль наших фанатов, потому что у них нет того сезона, которого они желали. Но в долгосрочной перспективе они забудут об этом. Мне все равно, что мы делали в прошлом году или в позапрошлом. Я несу 100-процентную ответственность за бардак в этом сезоне. Это действительно не круто.
Недостаток уверенности — это ясно. Игроки мирового уровня выступают на непонятном уровне. Все началось с травм и раннего возвращения игроков, и в этом сезоне мы так и не успокоились. Мы должны пройти через это, и у меня нет с этим проблем. Этот сезон, вероятно, не будет связан с яркими моментами, но, надеюсь, мы сможем многому научиться и использовать полученный опыт в следующем году. Но мы должны бороться с этим, и это тяжело. Если бы все было легко, мне бы не платили столько денег за это. Это суперстранный сезон для нас», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка в 28 матчах.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кристал Пэлас» разгромил «Лидс» в матче АПЛ