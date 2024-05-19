Клопп заявил, что больше не возглавит английскую команду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что после ухода из клуба по окончании этого сезона он больше не будет тренировать английские команды.

«Перерыв будет долгий в моей карьере — сто процентов. Мое время в Англии определенно подошло к концу, потому что я не буду тренировать здесь другие команды. Если я продолжу тренировать, это будет не в Англии. Ничего подобного не произойдет», — цитирует Клоппа Mirror.

Ранее Клопп прокомментировал результаты мерсисайдцев за время своей работы в английском клубе.

Сегодня, 19 мая, Клопп проведет свой последний матч во главе «Ливерпуля». Соперником команды будет «Вулверхэмптон».

На данный момент красные занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 79 очков в 37 матчах.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под руководством 56-летнего специалиста команда стала чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. Кроме того «красные» дважды завоевали Кубок английской лиги и становились победителями Кубка страны.