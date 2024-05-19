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Сегодня, 10:54

Клопп заявил, что больше не возглавит английскую команду

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что после ухода из клуба по окончании этого сезона он больше не будет тренировать английские команды.

«Перерыв будет долгий в моей карьере — сто процентов. Мое время в Англии определенно подошло к концу, потому что я не буду тренировать здесь другие команды. Если я продолжу тренировать, это будет не в Англии. Ничего подобного не произойдет», — цитирует Клоппа Mirror.

Ранее Клопп прокомментировал результаты мерсисайдцев за время своей работы в английском клубе.

Сегодня, 19 мая, Клопп проведет свой последний матч во главе «Ливерпуля». Соперником команды будет «Вулверхэмптон».

На данный момент красные занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 79 очков в 37 матчах.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под руководством 56-летнего специалиста команда стала чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. Кроме того «красные» дважды завоевали Кубок английской лиги и становились победителями Кубка страны.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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