Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:29

Клопп: «Я хочу, чтобы Фирмино остался в «Ливерпуле»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что хочет сохранить нападающего Роберто Фирмино в команде.

Контракт 31-летнего бразильца с клубом действует до конца июня 2023 года.

«Мы много говорили с Роберто. Я определенно хочу, чтобы он остался. Если мои слова как-то повлияют на Фирмино, то спросите его об этом», - приводит Sky Sports слова Клоппа.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 4 результативных передачи в 21 матче за мерсисайдцев.

Роберту Фирмину
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиева покорила соцсети показательным номером в образе Уэнсдэй. Американцы в восторге
Главные спортивные события-2022: феерия Большунова, самый необычный ЧМ в истории и другие
В ЛНР указали на рост числа женщин в рядах армии ВСУ
Отдать с процентов: каким будет налог со вкладов по итогам 2023-го
Что изменится в жизни россиян с 1 января
В Польше сообщили о бегстве 70 тыс. мужчин от военной службы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Атлетико» отказался покупать Мак Аллистера за 65 миллионов евро. Хавбек «Брайтона» может перейти в «Ювентус»