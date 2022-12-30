Клопп: «Я хочу, чтобы Фирмино остался в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что хочет сохранить нападающего Роберто Фирмино в команде.

Контракт 31-летнего бразильца с клубом действует до конца июня 2023 года.

«Мы много говорили с Роберто. Я определенно хочу, чтобы он остался. Если мои слова как-то повлияют на Фирмино, то спросите его об этом», - приводит Sky Sports слова Клоппа.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 4 результативных передачи в 21 матче за мерсисайдцев.