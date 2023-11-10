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Сегодня, 19:36

Клопп о похищении родителей Диаса: «Есть вещи важнее футбола»

Руслан Минаев
Юрген Клопп.
Фото AFP
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об инциденте с вингером Луисом Диасом, чьи родители были похищены в Колумбии.

«Это по-своему сложно. Я всегда помню, что есть более важные вещи, чем футбол, и не забываю об этом. Никогда не сталкивался с подобной ситуацией.

Для футболистов и вообще для людей команда, в которой ты находишься, является безопасным местом и должна оставаться безопасным местом», — цитирует Клоппа BBC.

Немецкий специалист добавил, что игроки «Ливерпуля» не хотели играть, когда узнали о ситуации, в которую попала семья Диаса.

9 ноября стало известно, что следом за матерью из плена освобожден и отец игрока.

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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