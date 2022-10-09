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9 октября, 23:59

Клопп заявил, что «Ливерпуль» выбыл из борьбы за чемпионство

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его команда не будет бороться за чемпионство в этом сезоне.

Сегодня, 9 октября мерсисайдцы проиграли «Арсеналу» (2:3) в матче 10-го тура АПЛ.

«Мы не в гонке за титулом. Представьте, как бы я выглядел, если бы сидел и думал: «Мы уже почти на вершине, нужно всего лишь подождать». Сейчас у нас проблемы, но сегодня мы играли против лидера чемпионата, которому доставили немало проблем. «Ливерпуль» переживает непростой период, но мы должны пройти через это вместе, и мы работаем над этим», — приводит FourFourTwo слова Клоппа.

«Ливерпуль» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 10 очками в 8 матчах. Лидером является «Арсенал», набравший 24 очка в 9 встречах.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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