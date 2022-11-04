Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:26

Клопп: «Милнер не сыграет с «Тоттенхэмом»

Telegram Новости

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что полузащитник Джеймс Милнер не сыграет в матче 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Англичанин получил повреждение и был заменен в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» (2:0).

«Милнер недоступен, поскольку он проходит осмотр на предмет сотрясения мозга. Джеймс будет доступен для полноценной контактной тренировки во вторник, если обследование пройдет хорошо», — заявил Клопп на пресс-конференции.

36-летний хавбек выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл 18 матчей и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.

Джеймс Милнер
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин забил исторический гол и повторил суперрекорд Хоу
Медведева становится фаворитом «Ледникового периода». Все благодаря новому партнеру
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Путин назвал неизбежным столкновение России с неонацистским режимом Украины
СК изучит видео с наездом танка ВСУ на раненого российского солдата
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ковачич возобновил тренировки с «Челси» и имеет шанс сыграть с «Арсеналом»