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Сегодня, 20:25

Клопп: «Снова работать тренером? В данный момент я бы это исключил»

Алина Савинова
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
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Немецкий специалист Юрген Клопп опроверг информацию о возможном назначении в сборную Англии, отметив, что он завершил тренерскую карьеру.

«На сегодняшний день моя работа в качестве тренера завершена. Пришло время отойти в сторону. Я слишком молод, чтобы только играть в падел-теннис и сидеть с внуками. Стану ли я снова тренером? В данный момент я бы исключил это. Но посмотрим, как будут обстоять дела через несколько месяцев. Сейчас ничего не происходит», — приводит The Guardian слова Клоппа.

Юрген Клопп. Клопп заработал для «Ливерпуля» два миллиарда фунтов только призовыми. Посчитали деньги эпохи великого немца

57-летний немец летом покинул «Ливерпуль», который возглавлял с 2015 года. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, обладателем Лиги чемпионов, дважды завоевывала Кубок английской лиги и становилась победителем Кубка страны.

До этого Клопп работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».

Источник: he Guardian
Футбол
Юрген Клопп
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