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Сегодня, 12:33

Клопп заявил, что не верит в чемпионство «Ливерпуля» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не верит в чемпионство команды в текущем розыгрыше АПЛ.

«Верю ли я на данный момент, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица. Но разве это проблема? Я так не думаю.

Дело в каждой следующей игре. Посмотрим, что произойдет. Я не знаю, с кем будут играть другие команды. Возможно ли, что «Арсенал» и «Сити» проиграют два матча? Маловероятно, но возможно.

Возможно ли, что «Ливерпуль» выиграет четыре матча. Да, мы делали это раньше, это тоже возможно. Так что я не сбрасываю такой вариант со счетов», – приводит слова Клоппа Eurosport.

После 34 матчей «Ливерпуль» с 74 очками занимает третье место в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на три очка. Вторым идет «Манчестер Сити» (76 очков), но у команды Пепа Гвардиолы есть одна игра в запасе.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
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