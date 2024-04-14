Клопп: «Я никогда не считал себя великим тренером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что никогда не считал себя великим тренером.

«Я никогда не считал себя великим тренером. Никогда, никогда в жизни. Я до сих пор удивляюсь тому, что люди видят меня таким. Главное, чтобы болельщики «Ливерпуля» были довольны нами, и это единственное, что важно. Я не хочу, чтобы на моем надгробии было написано «Вот один из самых успешных тренеров на планете». Нет, это не для меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям в жизни», — цитирует Клоппа Independent.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Ранее 56-летний тренер заявил, что покинет клуб по окончании сезона-2023/24. На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 71 очком.

«Ливерпуль» под руководством Клоппа становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.