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Сегодня, 17:43

Клопп заявил, что увидел хорошие признаки в матче с «Манчестер Сити»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о турнирном положении английской команды в таблице РПЛ.

«Мы позволили создать разрыв между нами и гораздо более захватывающими позициями в турнирной таблице. Мы должны продолжать преследовать лидеров. Я увидел хорошие признаки в матче с «Манчестер Сити», однако не могу сказать, что доволен всем», — приводит слова Клоппа журналист The Athletic Джеймс Пирс в своих соцсетях.

После 16 туров «Ливерпуль» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Арсенал» (37 очков).

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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