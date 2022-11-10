Клоппа не беспокоит возможная смена владельца у «Ливерпуля»

10 ноября, 03:15
Главный «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможную продажу клуба.
«Я читал, что FSG ищут инвестиции. Хорошая идея, мне нравится. Для меня это ничего не значит, что бы ни случилось, если что-то изменится, я предан клубу», — цитирует BBC Клоппа.
Инвесторы из Дубая готовы заплатить 4,3 миллиарда фунтов стерлингов Fenway Sports Group (FSG), которая выставила английский клуб на продажу после 12 лет владения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования