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Сегодня, 20:55

Клубы АПЛ намерены ввести потолок на зарплаты

Виктория Кравченко
Мяч с логотипом агнглийской премьер-лиги
Фото Global Look Press
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Клубы чемпионата Англии хотят ввести потолок на зарплаты, сообщает The Times.

По данным источника, в бюджете клуба расходы на гонорары футболистов являются самыми крупными. Идея состоит в том, что расходы на зарплаты будут привязаны к той сумме, которую получит последний клуб лиги от телевизионных прав.

Если клубы договорятся, то зарплатная ведомость топ-команд будет ограничена суммой, в 4 раза превышающей доходы 20-го клуба лиги от телевизионных прав.

План скорее всего будет обсуждаться на ближайшем собрании клубов АПЛ.

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