Клубы АПЛ проголосовали за введение потолка затрат

Сегодня, 21:31
Клубы АПЛ провели голосования на тему введения потолка расходов, сообщает BBC.
Сообщается, что большинство команд высшего английского дивизиона проголосовало за введение потолка. Отмечается, что против выступили три клуба: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». «Челси» воздержался.
Ожидается, что концепция потолка затрат будет представлена в июне этого года.
После 35 туров «Арсенал» (80 очков) лидирует в АПЛ, опережая на одно очко «Манчестер Сити», но у «горожан» есть игра в запасе. Третьим в турнирной таблице идет «Ливерпуль» (75).