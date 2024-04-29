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Сегодня, 21:31

Клубы АПЛ проголосовали за введение потолка затрат

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Клубы АПЛ провели голосования на тему введения потолка расходов, сообщает BBC.

Сообщается, что большинство команд высшего английского дивизиона проголосовало за введение потолка. Отмечается, что против выступили три клуба: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». «Челси» воздержался.

Ожидается, что концепция потолка затрат будет представлена в июне этого года.

После 35 туров «Арсенал» (80 очков) лидирует в АПЛ, опережая на одно очко «Манчестер Сити», но у «горожан» есть игра в запасе. Третьим в турнирной таблице идет «Ливерпуль» (75).

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