Клубы АПЛ проявляют интерес к полузащитнику сборной Марокко Унаи

«Ньюкасл «и «Вест Хэм» будут бороться за приобретение полузащитника сборной Марокко и «Анжи» Аззедина Унаи, сообщает Fichajes.

По данным источника, после яркого выступления на ЧС-2022 футболист стал предметом интереса нескольких европейских клубов. «Наполи» также заинтересованы в подписании 22-летнего игрока.

На ЧМ-2022 Унаи сыграл за Марокко пять матчей и не отметился результативными действиями. Команда на турнире в Катаре проиграла Хорватии (1:2) в матче за 3-е место.

За «Анже» в сезоне-2022/23 футболист провел 14 матчей в лиге 1. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.