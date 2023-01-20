Гакпо: «В АПЛ все быстрее, чем в Эредивизи. Скорость — главное отличие»

Нападающий Коди Гакпо после перехода в «Ливерпуль» из ПСВ сравнил скорости в АПЛ и Эредивизи.

«Здесь играют очень быстро, и мне это нравится. Главное отличие — скорость игры. В АПЛ все быстрее, чем в Эредивизи. Обычно в ПСВ мы строили позиционную атаку и тратили много времени на то, чтобы добраться до ворот. Здесь мы стараемся сделать это как можно быстрее — в хорошем смысле этих слов. Соперники тоже пытаются играть так. По сравнению с Нидерландами здесь много отличий, но мне нужно адаптироваться как можно скорее. Это зависит только от меня», — приводит слова Гакпо сайт «Ливерпуля».

В начале января 2023 года стало известно о том, что 23-летний футболист перешел в «Ливерпуль». За английский клуб он сыграл 3 матча и не отметился результативными действиями.

Контракт Гакпо с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2028 года.