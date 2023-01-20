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Сегодня, 13:52

Гакпо: «В АПЛ все быстрее, чем в Эредивизи. Скорость — главное отличие»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Коди Гакпо после перехода в «Ливерпуль» из ПСВ сравнил скорости в АПЛ и Эредивизи.

«Здесь играют очень быстро, и мне это нравится. Главное отличие — скорость игры. В АПЛ все быстрее, чем в Эредивизи. Обычно в ПСВ мы строили позиционную атаку и тратили много времени на то, чтобы добраться до ворот. Здесь мы стараемся сделать это как можно быстрее — в хорошем смысле этих слов. Соперники тоже пытаются играть так. По сравнению с Нидерландами здесь много отличий, но мне нужно адаптироваться как можно скорее. Это зависит только от меня», — приводит слова Гакпо сайт «Ливерпуля».

В начале января 2023 года стало известно о том, что 23-летний футболист перешел в «Ливерпуль». За английский клуб он сыграл 3 матча и не отметился результативными действиями.

Контракт Гакпо с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2028 года.

Источник: ФК «Ливерпуль»

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
ФК Ливерпуль
ФК ПСВ
Коди Гакпо
0
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