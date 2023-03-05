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Сегодня, 09:53

Коди Гакпо рассказал о прогрессе «Ливерпуля» в последних матчах

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал о прогрессе своей команды в последних матчах чемпионата Англии.

«Ливерпуль» набирает обороты? Да, я думаю, что у нас был трудный период раньше, но я считаю, что мы снова хорошо сработались, начали выигрывать матчи и показывать качественную игру, на которую способна наша команда. Надеюсь, мы продолжим это делать.

Думаю, когда я пришел, команде было непросто, мы не добивались тех результатов, которых хотели. Так что это было немного сложно. А затем и у меня был тяжелый период, но я думаю, что последние игры были лучше. Когда прибавила команда, тогда и я стал играть лучше и забил два гола. Так что это хорошее чувство лично для меня, и я просто стараюсь продолжать совершенствоваться и помогать команде, чем могу», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне 23-летний форвард сыграл за английский клуб 7 матчей и забил 2 гола.

«Ливерпуль» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 24 игры.

Футбол
ФК Ливерпуль
Коди Гакпо
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