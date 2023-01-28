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Сегодня, 14:35

Коди Гакпо: «ПСВ — большой клуб, но «Ливерпуль» — огромный»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал об адаптации в новой команде.

3 января английский клуб объявил о подписании контракта с нидерландским форвардом.

«С точки зрения футбола это новая обстановка на поле, с новыми игроками и новой командой. Я могу сказать, что это действительно отличный состав. Я стараюсь адаптироваться как можно быстрее, совершенствоваться каждый день и в конце концов показать лучшую версию себя. Все, что делают здесь абсолютно новое для меня. Даже маленькие вещи, которые люди делают здесь по-другому, чем в Нидерландах. ПСВ — большой клуб, но «Ливерпуль» — огромный клуб. Все больше, чем-то, к чему я привык, так что это тоже одна вещь, которая сильно изменилась», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

23-летний нидерландец перешел в «Ливерпуль» и ПСВ, за который выступал с 2017 года и провел 159 матчей, забил 55 мячей и отметился 50 результативными действиями.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
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Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
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Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСВ
Коди Гакпо
1
0
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