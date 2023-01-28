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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал об адаптации в новой команде.
3 января английский клуб объявил о подписании контракта с нидерландским форвардом.
«С точки зрения футбола это новая обстановка на поле, с новыми игроками и новой командой. Я могу сказать, что это действительно отличный состав. Я стараюсь адаптироваться как можно быстрее, совершенствоваться каждый день и в конце концов показать лучшую версию себя. Все, что делают здесь абсолютно новое для меня. Даже маленькие вещи, которые люди делают здесь по-другому, чем в Нидерландах. ПСВ — большой клуб, но «Ливерпуль» — огромный клуб. Все больше, чем-то, к чему я привык, так что это тоже одна вещь, которая сильно изменилась», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».
23-летний нидерландец перешел в «Ливерпуль» и ПСВ, за который выступал с 2017 года и провел 159 матчей, забил 55 мячей и отметился 50 результативными действиями.
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Основные источники исследования