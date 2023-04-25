Коло Туре видит в Сака нового лидера «Арсенала»

Бывший защитник «Арсенала» Коло Туре считает, что вингер Букайо Сака может стать новым лидером команды.

«У этого парня особый талант. У него есть страсть, у него есть желание, у него есть техника, у него есть все. Я был очень впечатлен тем, что он делает, и для меня как для футболиста, который давно в игре, наблюдать за легким матчем — это довольно скучно. Но когда я смотрю напряженную игру, и вижу одного игрока, готового взять мяч под прессингом и изменить ситуацию — это то, что я люблю. Для Сака этот момент особенный, потому что он впервые сталкивается со всем этим. Но у всех всегда бывает первый раз. Если он справится с ролью лидера сейчас, то «Арсенал» определенно может выиграть чемпионат», — приводит слова Туре Goal.com.

В этом сезоне 21-летний Сака принял участие в 42 играх, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с лондонцами действует до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 110 миллионов евро.