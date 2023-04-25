Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:30

Коло Туре видит в Сака нового лидера «Арсенала»

Telegram Дзен

Бывший защитник «Арсенала» Коло Туре считает, что вингер Букайо Сака может стать новым лидером команды.

«У этого парня особый талант. У него есть страсть, у него есть желание, у него есть техника, у него есть все. Я был очень впечатлен тем, что он делает, и для меня как для футболиста, который давно в игре, наблюдать за легким матчем — это довольно скучно. Но когда я смотрю напряженную игру, и вижу одного игрока, готового взять мяч под прессингом и изменить ситуацию — это то, что я люблю. Для Сака этот момент особенный, потому что он впервые сталкивается со всем этим. Но у всех всегда бывает первый раз. Если он справится с ролью лидера сейчас, то «Арсенал» определенно может выиграть чемпионат», — приводит слова Туре Goal.com.

В этом сезоне 21-летний Сака принял участие в 42 играх, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с лондонцами действует до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 110 миллионов евро.

Коло Туре
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Букайо Сака
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
Медведев может стать первой ракеткой мира уже в мае. Что для этого нужно?
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ковачич: «Чувствую себя в «Челси» как дома»